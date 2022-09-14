الحكومة الألمانية تبيع حصتها في "لوفتهانزا" مقابل 455 مليون يورو

قالت الحكومة الألمانية، إنها باعت حصتها البالغة 20% في شركة لوفتهانزا، والتي اشترتها أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأنقذ صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة "لوفتهانزا" من الإفلاس خلال الجائحة بحزمة قيمتها 9 مليارات يورو (8.97 مليار دولار).

مادة اعلانية

وعلى مدى سنوات، كان الصندوق يخفض حصته تدريجيا بهدف إتمام بيعها بحلول أكتوبر 2023.

وقال الصندوق في بيان مساء الثلاثاء، إنه باع الآن آخر أسهمه المتبقية لمستثمرين دوليين مقابل 455 مليون يورو.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات من بيع الأسهم بلغ 1.07 مليار يورو، موضحا أن الربح المحقق من هذا الاستثمار بلغ 760 مليون يورو.

وكانت "لوفتهانزا"، سددت في نوفمبر الماضي آخر دفعة من حزمة الإنقاذ البالغة قبل الموعد المحدد، بعد أن استحوذت الحكومة على حصة كانت ستتخلص منها في السابق.

وتأتي أحدث خطوة بعد يوم من إعلان "لوفتهانزا" عن توصلها إلى اتفاق مع طياريها برفع أجور طاقم قمرة القيادة، وتفادي الإضرابات لمدة عام تقريباً في المقابل.

يذكر أن أكبر شركة طيران في أوروبا تصارع مع سلسلة من النزاعات العمالية التي أدت إلى تفاقم موسم السفر الصيفي الذي يعاني من الفوضى بالفعل.