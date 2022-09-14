.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية للكهرباء توقع مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية

  • الخط
الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
السعودية للكهرباء
اقتصاد السعودية

السعودية للكهرباء توقع مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية

لتعزيز جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، مذكرات تفاهم مع كل من شركة مايكروسوفت، ويوداسيتي، وداتاروبوت.

وتهدف المذكرة الموقعة مع مايكروسوفت إلى استدامة ورفع المهارات في الذكاء الاصطناعي، فيما جاءت مذكرة التفاهم مع يوداسيتي بهدف تطوير المهارات وفق مسارات التعلم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما جرى توقيع مذكرة مع داتاروبوت لتطوير التعلم وتنفيذ الحلول الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

مديرة صندوق النقد: كبار الدائنين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون اقتصاد صندوق النقد مديرة صندوق النقد: كبار الدائنين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون

وتأتي هذه الشراكات لتعزيز جهود الشركة في رحلة الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع استراتيجية التحوّل الرقمي بالشركة السعودية للكهرباء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات
اكتشف المزيد