اقتصاد السعودية
السعودية للكهرباء توقع مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية
لتعزيز جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، مذكرات تفاهم مع كل من شركة مايكروسوفت، ويوداسيتي، وداتاروبوت.
وتهدف المذكرة الموقعة مع مايكروسوفت إلى استدامة ورفع المهارات في الذكاء الاصطناعي، فيما جاءت مذكرة التفاهم مع يوداسيتي بهدف تطوير المهارات وفق مسارات التعلم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
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كما جرى توقيع مذكرة مع داتاروبوت لتطوير التعلم وتنفيذ الحلول الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتأتي هذه الشراكات لتعزيز جهود الشركة في رحلة الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع استراتيجية التحوّل الرقمي بالشركة السعودية للكهرباء.
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