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بلاك روك تجتمع مع مستثمرين لإعادة تمويل قرض بـ 13.4 مليار دولار

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شركات

بلاك روك تجتمع مع مستثمرين لإعادة تمويل قرض بـ 13.4 مليار دولار

حصلت عليه لتمويل صفقة شراء حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو

دبي - العربية.نت

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عقدت شركة بلاك روك اجتماعات مع مستثمرين في لندن ودبي ونيويورك بحسب وكالة رويترز، بهدف جذب الاهتمام لسندات تعتزم بيعها لإعادة تمويل قرض بقيمة 13.4 مليار دولار، أخذته لتمويل صفقة شراء حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية.

ووافق ائتلاف تقوده شركة بلاك روك العام الماضي على اتفاق تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار مع أرامكو السعودية يمنح المستثمرين حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الغاز التي تم إنشاؤها حديثا والتي تقوم باستئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو على مدى 20 عاما.

ومن المتوقع طرح أول سندات من بين عدة طروحات منتظرة، قبل نهاية العام الحالي.

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