محكمة العدل الأوروبية تؤيد تغريم غوغل 4.1 مليار يورو

منيت شركة "غوغل" بانتكاسة ثانية في أقل من عام، حيث اتفقت المحكمة العليا في أوروبا مع منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على أنها أساءت استخدام سيطرتها، ولكنها خفضت الغرامة بنسبة 5%، بسبب الخلاف على نقطة واحدة.

وخسرت غوغل التحدي الذي تواجهه وغرمت 2.42 مليار يورو (2.42 دولار مليار) العام الماضي، وهي الأولى من نحو ثلاث قضايا.

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"لكي تعكس بشكل أفضل خطورة ومدة التعدي، ترى المحكمة أنه مناسب فرض غرامة قدرها 4.125 مليار يورو على غوغل، ومبرراتها تختلف في بعض النواحي عن تلك الخاصة باللجنة"، وفقا لما قاله القضاة.

يعد هذا الحكم بمثابة دفعة لرئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر التي تتابع قضايا متعلقة بعمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Intel وQualcomm هذا العام.

وتتهم المفوضية، شركة غوغل بانتهاك قواعد المنافسة "لتعزيز موقعها المهيمن في البحث العام على الإنترنت" على أجهزة أندرويد.

وتقول إن غوغل عززت هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال تقديم محرك بحثها لمصنعي الهواتف المحمولة فقط ضمن حزمة مع تطبيقاتها الأخرى.

ورفعت غوغل دعوى قضائية ضد الغرامة في 2018، ولديها الحق في الاستئناف ضد حكم المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ، والتي كان مقرا لها اليوم الأربعاء.

والقضية المعلقة هي واحدة من عدة قضايا رئيسية لمكافحة الاحتكار بين المفوضية الأوروبية وغوغل، بشأن هيمنة عملاق التكنولوجيا على سوق الإنترنت.

وفي 2021، خسرت غوغل استئنافا ضد غرامة منافسة بـ 2.4 مليار يورو لإساءة استخدام هيمنتها على السوق عبر الترويج لخدمات التسوق الخاصة بها.