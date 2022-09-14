.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مساهمو طيبة للاستثمار يقرون شراء حصة صافولا في "مدينة المعرفة" بـ 459 مليون ريال

  • الخط
طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

مساهمو طيبة للاستثمار يقرون شراء حصة صافولا في "مدينة المعرفة" بـ 459 مليون ريال

تمتلك حصة نسبتها 11.47%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مساهمو شركة طيبة للاستثمار خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، على شراء كامل الأسهم والحصص المملوكة لشركة مجموعة صافولا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.

وقالت طيبة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مجموعة صافولا تملك ما نسبته 11.47% في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، منها 6.40% ملكية مباشرة و5.07% ملكية غير مباشرة عبر شركة مطوري مدينة المعرفة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بقيمة إجمالية نحو 459.26 مليون ريال، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

وأضافت أن لرئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها لأنه يشغل منصب العضو المنتدب في شركة أصيلة للاستثمار، وهي من كبار المساهمين في طيبة للاستثمار وصافولا بنسبة تتجاوز 5% من رأس المال لكل منهما، وكذلك وجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس مهند بن قصي العزاوي تتمثل بوجود صلة قرابة له مع عضو مجلس إدارة شركة صافولا المهندس معتز بن قصي العزاوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات
اكتشف المزيد