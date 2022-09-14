"أكوا باور" تبيع حصة 49% بشركة في أوزبكستان بـ 130 مليون دولار

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية لبيع حصتها البالغة 49% في شركة أكوا باور أوزبكستان القابضة المحدودة، مع شركة تابعة لصندوق طريق الحرير الصيني – سي في إكس إف.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الصفقة تبلغ 130 مليون دولار تشمل حصة المستثمر من القرض المرحلي، وقرضا ثانويا.

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وأضافت أكوا باور أن المشروع عبارة عن محطة طاقة تعمل بالغاز ذات الدورة المركبة بقدرة 1500 ميغاواط في منطقة سيرداريا في أوزبكستان، وتقوم شركة أكوا باور بتطويرها في إطار "البناء والتملك والتشغيل والتحويل" ويتم تمويله من قبل بنوك تنموية متعددة وبنوك التجارية.

وأوضحت أنها وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع جاي إس سي ناشيونال إلكتريك قريد أوف أوزبكستان.

وتعمل شركة تشاينا إينرجي انجينيرينق كمقاول الهندسة والشراء والبناء للمشروع وبدأت أعمال البناء في بداية عام 2021، ومن المقرر أن يصل المشروع إلى التشغيل التجاري في عام 2024.

وتبلغ القيمة الدفترية للأصل 103 ملايين دولار، يمثل صافي الأصول الموحدة للشركة القابضة بما في ذلك مخصصات التحوط.

وقالت أكوا باور، إن البيع جزء من استراتيجية إعادة تدوير رأس المال لشركة أكوا باور.

وأضافت أنه ليس من المتوقع أن ينتج عن الصفقة أي أثر مالي جوهري على الشركة، وسيتم استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة.

ويخضع نقل الأسهم إلى استيفاء الشروط في اتفاقية شراء الأسهم.