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"ملتيبلاي" تستحوذ على 7.3% في شركة "طاقة" بـ 10 مليارات درهم

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سوق أبوظبي

"ملتيبلاي" تستحوذ على 7.3% في شركة "طاقة" بـ 10 مليارات درهم

من إجمالي حصة أقلية بنسبة 8.6% باعتها "القابضة"

دبي - العربية.نت

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استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة 7.3% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بقيمة 10 مليارات درهم.

وكانت القابضة ADQ قد ذكرت أمس أنها باعت حصة أقلية بنسبة 8.6% في شركة طاقة لصالح كل من ملتيبلاي وصندوق أبوظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثمارية الأخرى فيما لم تذكر ADQ قيمة الصفقة.

وتمتلك شركة "طاقة"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عددا من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مجال توليد الطاقة والمياه وأصول النقل والتوزيع بالإضافة إلى عملها في مجال التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

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وتمتد أنشطة "طاقة" وأعمالها إلى 11 دولة، ومن المخطط أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 30% على الأقل من محفظة توليد الطاقة التابعة للشركة بحلول عام 2030.

وباعتبارها شركة ذات أغلبية مملوكة لـ "القابضة - ADQ -، وتعمل كمنصة نمو رئيسية لها في قطاع المرافق، تظل "طاقة" أحد الأصول الرئيسية في محفظة الطاقة والمرافق التابعة لـ "القابضة" - ADQ -، وتعمل على دعم أنشطتها في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في دولة الإمارات مع تحقيق عوائد مالية مستدامة.

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