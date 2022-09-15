أرباح "نبع الصحة" ترتفع 8.2% إلى 15.4 مليون ريال في النصف الأول

ارتفع صافي أرباح شركة نبع الصحة للخدمات الطبية "نبع الصحة"، بنسبة 8.16% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 15.39 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 14.23 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وقالت شركة "نبع الصحة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها حققت زيادة في الإيرادات بلغت 6.2 مليون ريال في النصف الأول من العام المالي 2022 مقابل 6 أشهر من العام الماضي 2021.

مادة اعلانية

وأضافت أن رفع القيود المتعلقة بكوفيد- 19 ساهم في تحسن كبير في إيرادات المرضى الخارجيين وبالتالي كان له تأثير إيجابي على تحسين معدل إشغال الأسرة في الأجنحة وهو 97% خلال 6 أشهر من عام 2022 مقابل 86% خلال الفترة المماثلة من عام 2021 مما أدى إلى زيادة صافي الربح بنسبة 8.16% بقيمة 1.16 مليون ريال.