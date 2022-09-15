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البنك الأهلي السعودي يجمع 3.3 مليار يال من إصدار صكوك

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البنك الأهلي السعودي يجمع 3.3 مليار يال من إصدار صكوك

صكوك إضافية من الشريحة الأولى

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك الأهلي السعودي عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، بقيمة إصدار 3.3 مليار ريال.

وقال البنك الأهلي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3300 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

ويبلغ عائد الصك 5% سنوياً منذ تاريخ الإصدار (شاملًا ذلك التاريخ) ولحين 15 سبتمبر 2027 (باستبعاد ذلك التاريخ).

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وفي حال لم يتم استرداد أو شراء الصكوك وتم إلغاؤها بموجب شروط وأحكام الصكوك بتاريخ 15 سبتمبر 2027 أو قبل هذا التاريخ، فسيتم إعادة تعيين عائد الصك في هذا التاريخ وكل خمس سنوات لاحقة على النحو المفصل في صحيفة الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.

ويجوز للبنك الاسترداد المبكر للصكوك في حالات معينة محددة في اتفاقية الشروط الرئيسية الخاصة بالصكوك.

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