المصرية للاتصالات تنهي اختبارات تشغيل الشرائح الإلكترونية المدمجة "eSIM" على شبكتها
لتقديم أفضل الحلول التقنية
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الاختبارات الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" على شبكاتها، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتقديم أفضل الحلول التقنية.
وقالت الشركة المصرية في بيان، إنه بإتمام هذه الاختبارات، تكون شبكات المصرية للاتصالات قد أكدت جاهزيتها لإتاحة خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" لعملائها فور ترخيصها.
وتنتظر المصرية للاتصالات، المحددات التنظيمية التي سوف يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة في مصر.
وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" للعملاء الاحتفاظ بالخط دون الحاجة لوضع الشريحة التقليدية في أجهزة المحمول، بما يسهم في توفير التكلفة التي يتحملها العميل للحصول على الخدمات ويحسن من خبرة العميل في استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول.
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