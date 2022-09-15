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شركة "شل" تعين كنديا من أصل لبناني رئيسا تنفيذيا

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شركات

شركة "شل" تعين كنديا من أصل لبناني رئيسا تنفيذيا

في توجه واضح للتركيز على الطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الطاقة شل، اليوم الخميس، عن تنحي رئيسها التنفيذي بن فان بيردن، بنهاية السنة الحالية بعد 9 أعوام في منصبه، و39 عاما داخل الشركة.

وقررت "شل" تعيين وائل صوان رئيس وحدة الطاقة المتجددة في منصب الرئيس التنفيذي، في توجه واضح منها للتركيز على الطاقة المتجددة.

وفي أولى تصريحاته قال صوان: "إننا منضبطون وسنركز على القيمة المضافة".

وبحسب بيان الشركة، فإن صوان من أصل لبناني عاش في دبي، ولديه جنسية لبنانية وأخرى كندية، ويعمل في شل منذ 25 عاماً، ولديه ماجستير إدارة الأعمال من هارفارد للأعمال.

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