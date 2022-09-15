شركات
شركة "شل" تعين كنديا من أصل لبناني رئيسا تنفيذيا
في توجه واضح للتركيز على الطاقة المتجددة
أعلنت شركة الطاقة شل، اليوم الخميس، عن تنحي رئيسها التنفيذي بن فان بيردن، بنهاية السنة الحالية بعد 9 أعوام في منصبه، و39 عاما داخل الشركة.
وقررت "شل" تعيين وائل صوان رئيس وحدة الطاقة المتجددة في منصب الرئيس التنفيذي، في توجه واضح منها للتركيز على الطاقة المتجددة.
مادة اعلانية
وفي أولى تصريحاته قال صوان: "إننا منضبطون وسنركز على القيمة المضافة".
وبحسب بيان الشركة، فإن صوان من أصل لبناني عاش في دبي، ولديه جنسية لبنانية وأخرى كندية، ويعمل في شل منذ 25 عاماً، ولديه ماجستير إدارة الأعمال من هارفارد للأعمال.
اقرأ أيضاً
-
"جي بي مورغان" يستبعد رفع الفائدة 100 نقطة في اجتماع الفيدرالي المقبلقال إن هناك احتمالاً نسبته نحو 30% للجوء إلى هذه الخطوة اقتصاد
-
الملياردير Ray Dalio يكشف عن توقعات "قاتمة" لسوق الأسهم الأميركيةقال إن وصول معدل الفائدة إلى 4.5% سيؤدي إلى تراجع الأسهم 20% أسواق المال
-
بوتين: وفد روسي من 80 شركة كبرى يزور إيران الأسبوع المقبلبوتين والرئيس الإيراني يحضران قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية