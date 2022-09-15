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"التموين" تجدد عقدها مع "طيران ناس" بـ 240 مليون ريال

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سوق السعودية

"التموين" تجدد عقدها مع "طيران ناس" بـ 240 مليون ريال

لمدة 4 سنوات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين"، عن تجديد عقدها مع شركة طيران ناس وذلك لتقديم خدمات التموين وحق بيع التجزئة للأطعمة والمشروبات ومنتجات أخرى على متن الطائرات بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية الأخرى، لمدة عقدية تقدر بـ 4 سنوات.

وقالت "التموين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العقد بقيمة عقدية تقديرية نحو 240 مليون ريال.

وتتوقع "التموين" أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2022، مما سيساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها وتنوع مصادر دخلها.

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