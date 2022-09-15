"توزيع" المملوكة لـ"سيسكو" و"أميانتيت" توقع عقداً مع "المياه الوطنية" ضمن تحالف

وقع تحالف يضم الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" المملوكة مناصفة بين السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" وأميانتيت العربية السعودية، عقداً مع شركة المياه الوطنية لإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي للمملكة العربية السعودية من قبل شركة المياه الوطنية.

وقالت شركتا "سيسكو" و"أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد 400.16 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ولمدة 7 سنوات.

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ويتكون التحالف من 3 شركات هي شركة أكواليا الأسبانية، وشركة توزيع، بالإضافة إلى شركة الحاج عبدالله علي رضا "هاكو".

وتملك شركة توزيع نسبة 39% من شركة المشروع لتنفيذ العقد. وينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2023.