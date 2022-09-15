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"ستاربكس" تتحول إلى الصين لتصبح أكبر أسواقها بحلول 2025
تخطط لفتح 3 آلاف متجر جديد في الصين خلال 3 سنوات
تخطط شركة "ستاربكس" لفتح 3 آلاف متجر جديد في الصين خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لمتاجرها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 9 آلاف.
ومن المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر سوق لستاربكس بحلول عام 2025.
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وتعد الصين حالياً ثاني أكبر سوق لستاربكس، بحصة سوقية تبلغ 16%، كما أنها تشكل 7% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من 2022. وتهدف الشركة إلى مضاعفة إيراداتها في الصين بحلول 2025.
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