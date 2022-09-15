"مهارة" توقع مع "سابك" اتفاقية إسناد سعوديين وتقديم خدمات قوى عاملة

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، عن توقيع اتفاقية إطارية لتقديم خدمات إسناد سعوديين وخدمات قوى عاملة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، لمدة 10 سنوات.

وقالت شركة مهارة للموارد البشرية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد مرتبطة بالطلبات التي ستصدر من وقت لآخر من قبل سابك.

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وأضافت أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام الحالي 2022، وسيستمر خلال مدة سريان العقد.

وأكدت الشركة، أنه لم يتم منح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أي معاملة تفضيلية في هذا العقد وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 46.87 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 37.5 مليون سهم.

وقالت "مهارة"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%، مضيفة أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 14 سبتمبر 2022.