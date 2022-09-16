سخط المودعين يحاصر بنوك لبنان.. إغلاق لـ 3 أيام

أفادت جمعية المصارف اللبنانية بقرار إغلاق كافة البنوك في البلاد لمدة 3 أيام بدءاً من الاثنين المقبل، وذلك على خلفية مخاوف أمنية أمام تزايد هجمات المودعين الساعين لاستعادة مدخراتهم المحجوزة في بلد مزقته أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.

ويبدو أن معظم البنوك في بيروت قد أغلقت أبوابها بالفعل وسط توارد أنباء عن اقتحام 9 بنوك في لبنان خلال 48 ساعة فقط، فيما ارتفع عدد المقتحمين اليوم إلى 7 أشخاص.

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في وقت مبكر من صباح الجمعة، اقتحم رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، برفقة ابنه، فرعاً لبنك بيبلوس في الغازية جنوب لبنان. وهدد موظفي البنك بمسدس قالت محطة تلفزيونية محلية إنه مزيف، وطالب بسحب مدخراته المجمدة منذ الانهيار المصرفي الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ العام 1850 وفقًا للبنك الدولي.

ويندلع العنف بانتظام بين العاملين في البنوك والمدخرين غير القادرين على استرداد أموالهم في بلد فقدت فيه العملة أكثر من 90٪ من قيمتها، وسقط حوالي 80٪ من السكان في براثن الفقر منذ العام 2019.

وقد هدد المودع بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته. إلا أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش تدخلت على الفور لاحتواء الوضع.

فيما سلم نفسه إلى الأمن بعد الحصول على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

كما نشر الإعلام اللبناني، أنباء عن اقتحام مودع آخر اليوم الجمعة، البنك اللبناني الفرنسي في وسط بيروت.