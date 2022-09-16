.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مالكة "تيك توك" تعتزم إعادة شراء أسهم بـ 3 مليارات دولار بعد فشل خطط الطرح

  • الخط
FILE PHOTO: Tik Tok logos are seen on smartphones in front of a displayed ByteDance logo in this illustration taken November 27, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
تطبيق تيك توك (رويترز)
شركات

مالكة "تيك توك" تعتزم إعادة شراء أسهم بـ 3 مليارات دولار بعد فشل خطط الطرح

ما يمنحها تقييماً يبلغ حوالي 300 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عرضت ByteDance المالكة لتطبيق "تيك توك"، إعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أسهمها من المستثمرين، ما يمنحها تقييماً يبلغ حوالي 300 مليار دولار، بعد توقف خططها لطرح عام أولي.

أبلغت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها، المساهمين بالخطة اليوم الجمعة عبر البريد الإلكتروني. وكتبت الشركة في المذكرة التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، أن السعر المعروض للسهم الذي يقل قليلاً عن 177 دولارًا يعطي الشركة تقييمًا ضمنيًا قدره 300 مليار دولار.

نمت شركة ByteDance لتصبح أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم، بفضل نجاح تطبيقات مثل TikTok ونظيره الصيني Douyin، لكنها محاصرة بين حملة بكين على شركات الإنترنت في الداخل، وشكوك واشنطن بشأن خدماتها في الولايات المتحدة.

أوبر تتعرض لخرق عطل أنظمتها الداخلية شركات هجمات سيبرانية أوبر تتعرض لخرق عطل أنظمتها الداخلية

هذا الأسبوع فقط، تعرضت فانيسا باباس، الرئيسة التنفيذية للعمليات في TikTok، لضغوط شديدة لحجب بيانات المستخدم الأميركية عن المراجعة الصينية خلال جلسات مجلس الشيوخ.

وتم بالفعل حظر TikTok من قبل حكومة الهند، بعد نزاع حدودي في العام 2020 أدى إلى توتر العلاقات مع الصين. ونجم عن ذلك إخراج الخدمة من أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين، مع 200 مليون مستخدم منتظم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف فرضت الفيضانات واقعًا غير مـألوف في باكستان؟ كيف فرضت الفيضانات واقعًا غير مـألوف في باكستان؟
اكتشف المزيد