تعيين عبدالله السويلم رئيساً جديدا لشركة "ساتورب"

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، أن مجلس الإدارة في شركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، قامت بتعيين عبد الله بن صالح السويلم رئيساً للشركة وكبيراً للإداريين التنفيذيين اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2022م لمدة خمس سنوات.

وأوضحت أرامكو توتال العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن تعيين خلفاً "السويلم" جاء خلفاً لـ سليمان بن منصور البابطين.

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ويتمتع السويلم بخبرة لأكثر من 34 عاماً في أعمال التكرير والبتروكيماويات وقد تقلد العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية بشركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة لأرامكو السعودية فقد شغل السويلم منصب المدير العام للمشروع المشترك مع شركة بتروناس بماليزيا (بريفكيم) ومنصب الرئيس بشركة أرامكو آسيا بالصين كما تولى منصب المدير العام لمصفاة جيزان ومنصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ).

وحصل السويلم على بكالوريوس العلوم في مجال الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية.

كانت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن تحول الشركة الأم "ساتورب" إلى الربحية في الربع الثاني من 2022، بنحو 3.08 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 409.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وارتفعت إيرادات "ساتورب" بنسبة 103% في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 22.19 مليار ريال مقارنة بنحو 10.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.