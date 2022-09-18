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"العربية للتعهدات": "مجموعة إم بي سي" تعتزم رفع حصتها بالشركة إلى 20%

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العربية للتعهدات الفنية مناسبة
العربية للتعهدات الفنية
سوق السعودية

"العربية للتعهدات": "مجموعة إم بي سي" تعتزم رفع حصتها بالشركة إلى 20%

عبر ممارسة حق خيار الشراء بنسبة 15% من الحصص المملوكة من قبل مجموعة المهندس القابضة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن قيام مجموعة إم بي سي القابضة المحدودة، أحد كبار المساهمين، بممارسة حق خيار الشراء بنسبة 15% من حصص أسهم "العربية للتعهدات" المملوكة من قبل مجموعة المهندس القابضة، أحد كبار المساهمين.

وقالت العربية للتعهدات الفنية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه بذلك سترتفع نسبة ملكية مجموعة إم بي سي القابضة المحدودة في "العربية للتعهدات" إلى 20%، وستصبح نسبة ملكية مجموعة المهندس القابضة 50% بدلاً من 65% من أسهم "العربية للتعهدات".

وأضافت أنه تم إبرام اتفاقية شراء أسهم بين كل من مجموعة إم بي سي القابضة المحدودة ومجموعة المهندس بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بشأن نقل الأسهم محل البيع، وسيتم تنفيذ الصفقة فور استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات المعمول بها.

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ووفقاً لما ذكر في نشرة إصدار الشركة العربية للتعهدات الفنية فإن حق خيار الشراء يمتد لثلاث سنوات من مطلع يناير 2021، ويحق ممارسته مرة واحدة فقط من قبل مجموعة ام بي سي القابضة المحدودة.

وأوضحت "العربية للتعهدات"، أن هذه الصفقة تعكس ثقة مجموعة إم بي سي القابضة المحدودة بأداء الشركة ونتائجها المالية والنظرة المستقبلية القوية لنمو الشركة.

وأشارت إلى أنها سوف تعدل نسبة كبار المساهمين في صفحة الشركة على موقع تداول فور إتمام العملية.

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