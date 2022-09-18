"المراعي" تسدد كامل قيمة صكوك "الإصدار الخامس" بـ 1.6 مليار ريال

أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن سداد كامل قيمة صكوك "الإصدار الخامس" بمبلغ 1.6 مليار ريال في تاريخ 16 سبتمبر 2022.

وقالت "المراعي" في بيان على "تداول السعودية"، إن إجمالي عدد الصكوك المستردة بلغ 1600 صك، وبلغت القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال.

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كانت الشركة قد أصدرت هذه الصكوك في 16 سبتمبر 2015.

وأضافت المراعي أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثالث للعام الحالي 2022.