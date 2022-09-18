"ساب" يعلن إتمام بيع ونقل أعمال من "إتش إس بي سي السعودية" إلى "الأول للاستثمار"

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الأحد، عن إتمام بيع ونقل بعض الأعمال من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية إلى شركة الأول للاستثمار.

وقال "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الصفقة تبلغ 1.203 مليار ريال، وتخضع لتعديلات ما بعد إتمام الصفقة وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري.

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كان البنك السعودي البريطاني "ساب" قد أعلن عن قيام شركاته التابعة بتوقيع اتفاقية نقل أعمال بشأن بيع وشراء بعض الأعمال بين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها "البائع" ويمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 49% من رأس المال، وشركة الأول للاستثمار بصفتها "المشتري" ويمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 100% من رأس المال.

وتمثلت الصفقة في نقل وبيع من البائع للمشتري أعمال إدارة الأصول، وأعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد، بالإضافة إلى أعمال الوساطة لقطاع الأفراد.