"ساب" يعلن إتمام بيع ونقل أعمال من "إتش إس بي سي السعودية" إلى "الأول للاستثمار"
بقيمة 1.2 مليار ريال
أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الأحد، عن إتمام بيع ونقل بعض الأعمال من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية إلى شركة الأول للاستثمار.
وقال "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الصفقة تبلغ 1.203 مليار ريال، وتخضع لتعديلات ما بعد إتمام الصفقة وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري.
كان البنك السعودي البريطاني "ساب" قد أعلن عن قيام شركاته التابعة بتوقيع اتفاقية نقل أعمال بشأن بيع وشراء بعض الأعمال بين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها "البائع" ويمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 49% من رأس المال، وشركة الأول للاستثمار بصفتها "المشتري" ويمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 100% من رأس المال.
وتمثلت الصفقة في نقل وبيع من البائع للمشتري أعمال إدارة الأصول، وأعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد، بالإضافة إلى أعمال الوساطة لقطاع الأفراد.
-
تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات في الإمارات مقابل 4 متطلبات فقطيبدأ العمل بها في 3 أكتوبر 2022 سياحة وسفر
-
انطلاق اكتتاب الحفر العربية في السوق السعودية الرئيسية.. 28 سبتمبرالطرح يشمل بيع جزء من أسهم الشركة وبيع أسهم جديدة أسواق المال
-
لا مكان للاختباء.. دراسة تكشف حقيقة مقلقة حول مستقبل الأسواق17 مليار دولار خرجت من صناديق السلع منذ مايو الماضي قصص اقتصادية