.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"وطني للحديد": تجديد وتعديل تسهيلات مع بنك البلاد بـ60 مليون ريال

  • الخط
شعار شركة حديد وطني السعودية
شعار شركة حديد وطني السعودية
سوق السعودية

"وطني للحديد": تجديد وتعديل تسهيلات مع بنك البلاد بـ60 مليون ريال

لتمويل رأس المال العامل للشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة وطني للحديد والصلب السعودية عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد لتمويل رأس المال العامل.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية"، إن قيمة التمويل 60 مليون ريال وتمتد من 7 سبتمبر الجاري إلى 1 سبتمبر 2023.

وتستهدف الشركة من الحصول على التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة.

وذكرت وطني للحديد أنه تم تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 60 مليون ريال، مع تخفيض نسبة المرابحة للعام الحالي، مقارنة بالعام السابق، مع البقاء على سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك فقط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف في الضفة الغربية انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف في الضفة الغربية
اكتشف المزيد