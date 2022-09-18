"وطني للحديد": تجديد وتعديل تسهيلات مع بنك البلاد بـ60 مليون ريال

أعلنت شركة وطني للحديد والصلب السعودية عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد لتمويل رأس المال العامل.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية"، إن قيمة التمويل 60 مليون ريال وتمتد من 7 سبتمبر الجاري إلى 1 سبتمبر 2023.

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وتستهدف الشركة من الحصول على التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة.

وذكرت وطني للحديد أنه تم تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 60 مليون ريال، مع تخفيض نسبة المرابحة للعام الحالي، مقارنة بالعام السابق، مع البقاء على سند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك فقط.