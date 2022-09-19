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أميركا: دراسة تطبيق قواعد جديدة على البنوك الكبرى لتحصينها بشكل أكبر لأوقات الأزمات

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بنوك

أميركا: دراسة تطبيق قواعد جديدة على البنوك الكبرى لتحصينها بشكل أكبر لأوقات الأزمات

تعدها مجموعة من منظمي البنوك المعيّنين من قبل بايدن

دبي - العربية.نت

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تدرس مجموعة من منظمي البنوك المعيّنين من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، قواعد جديدة ستلزم البنوك الإقليمية الكبيرة، بإضافة وسائل مالية يمكن أن تستخدم في أوقات الأزمات، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشمل الخطوات الجديدة زيادة البنوك الديون طويلة الأمد التي من شأنها أن تساعد على استيعاب الخسائر في حالات الإعسار.

ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بعد أكثر من أسبوع من إعلان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي Michael Barr، أنه قد تكون هناك قواعد أكثر صرامة في القريب العاجل لكبار البنوك بعد مراجعة شاملة لمتطلبات رأسمال البنوك.

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