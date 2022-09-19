شركة جازان للطاقة والتنمية تعلن محمد الرشيد رئيساً تنفيذياً

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين محمد بن عبدالله محمد الرشيد بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة على أن يبدأ مباشرة العمل بتاريخ 01-11-2022.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية" إن محمد بن عبدالله الرشيد حاصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع والنظم من الجامعة الكاثوليكية الأميركية، ودرجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك سعود.

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وذكرت أنه يمتلك خبرة واسعة ومتنوعة في قطاع الأعمال والصناعة، وتقلد عدد من المناصب الإدارية والقيادية كان آخرها مدير التخطيط الاستراتيجي في الشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI)، كما ساهم في تأسيس عدد من الشركات التابعة لها.