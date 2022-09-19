فيديو متداول لرجل طائر يقوم بتوصيل الطلبات في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل توصيل طلبات طائر في المملكة العربية السعودية.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن رجل التوصيل يستخدم محركاً للطيران وينتقل من برج إلى آخر لتسليم طلبية.

مادة اعلانية

على غرار الرجل الطائر.. مقطع متداول في #السعودية لعامل توصيل يطير لتسليم طلبية#العربية pic.twitter.com/vbRRfju8K4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 19, 2022

فيما لم تتضح تفاصيل بشأن شركة التوصيل، أو تحديد موقع التوصيل.

ويعيد الفيديو إلى الأذهان استخدام بعض المطاعم حول العالم للطائرات من دون طيار لتوصيل البيتزا وطلبات الطعام، حيث تحدد موقع الزبائن عبر نظام تحديد المواقع GPS وكاميرات الفيديو لضمان وصولها للمستلم الصحيح في فترة قصيرة قد تقل عن ربع ساعة للتوصيل.

يذكر أن صناعة توصيل الطعام العالمية تنمو بنسبة 10% سنويا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 365 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست بمعزل عن هذا الترند إذ تجاوزت عوائد القطاع 9 مليارات دولار في مارس 2021، بارتفاع بنحو من 75% مقارنةً بمارس 2020.