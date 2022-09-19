.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الأندلس العقارية" تعلن إنجاز 89% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة

  • الخط
الأندلس العقارية
الأندلس العقارية
سوق السعودية

"الأندلس العقارية" تعلن إنجاز 89% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة

وتتوقع تشغيله خلال الربع الأول من عام 2023

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن إنجاز 89% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة (ذا فيلج)، الذي تمتلك الشركة نسبة 25% منه.

وقالت الأندلس العقارية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي الإنجاز توزع على 100% من أعمال الهيكل الإنشائي والأعمال الخرسانية، و93% من الأعمال الكهروميكانيكية، و81% من أعمال الواجهات، و81% من أعمال التشطيبات الداخلية.

وأضافت أنه وفقا لآخر تقرير وارد من الشريك المطور، فمن المتوقع أن يتم استكمال أعمال تنفيذ المشروع خلال الربع الرابع من عام 2022، ويكون تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2023.

سوريا تخفض سعر صرف الليرة الرسمي إلى 3015 مقابل الدولار أسواق المال اقتصاد سوريا سوريا تخفض سعر صرف الليرة الرسمي إلى 3015 مقابل الدولار

وأوضحت أن سبب تأخر تنفيذ المشروع، عن المعلن سابقاً هو مشاركة المشروع في موسم جدة لعام 2022 من خلال منطقة البوليفارد كأحد المواقع الأساسية لتنظيم الفاعليات، وما ترتب على تلك المشاركة من وقف بعض أعمال التنفيذ حرصا على سلامة مرتادي الفعاليات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل أميني على يد الشرطة الإيرانية يشعل ثورة على مواقع التواصل مقتل أميني على يد الشرطة الإيرانية يشعل ثورة على مواقع التواصل
اكتشف المزيد