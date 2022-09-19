"الأندلس العقارية" تعلن إنجاز 89% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة
وتتوقع تشغيله خلال الربع الأول من عام 2023
أعلنت شركة الأندلس العقارية عن إنجاز 89% من مشروع الجوهرة الكبرى في جدة (ذا فيلج)، الذي تمتلك الشركة نسبة 25% منه.
وقالت الأندلس العقارية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي الإنجاز توزع على 100% من أعمال الهيكل الإنشائي والأعمال الخرسانية، و93% من الأعمال الكهروميكانيكية، و81% من أعمال الواجهات، و81% من أعمال التشطيبات الداخلية.
وأضافت أنه وفقا لآخر تقرير وارد من الشريك المطور، فمن المتوقع أن يتم استكمال أعمال تنفيذ المشروع خلال الربع الرابع من عام 2022، ويكون تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2023.
وأوضحت أن سبب تأخر تنفيذ المشروع، عن المعلن سابقاً هو مشاركة المشروع في موسم جدة لعام 2022 من خلال منطقة البوليفارد كأحد المواقع الأساسية لتنظيم الفاعليات، وما ترتب على تلك المشاركة من وقف بعض أعمال التنفيذ حرصا على سلامة مرتادي الفعاليات.
-
وزير الطاقة السعودي يناقش مجالات التعاون مع نظيره الهنديمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين السعودية والهند طاقة
-
سوق الأسهم السعودية تواصل الهبوط تأثراً بالأسواق العالمية وتراجع النفطوسط توقعات رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي خلال الأيام المقبلة أسواق المال
-
"يونيبر" الألمانية: محادثات مستمرة مع قطر للتوسع في إمدادات الغاز المساللتنويع مصادر إمدادات الغاز طاقة