"العالمية القابضة" تستحوذ على 15% من شركة برجيل

أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن استحواذ مباشر على حصة بمقدار 15% في مجموعة برجيل القابضة العاملة في مجال الرعاية الصحية الخاصة، في واحدة من أكبر صفقات قطاع الرعاية الصحية في الخليج خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بيان صادر اليوم الاثنين، أن عملية الاستحواذ تهدف إلى مواصلة توسيع وتنويع استثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاع الرعاية الصحية محليا وإقليميا، مما سيخلق نظاما بيئيا تجاريا مزدهرا في خدمات الرعاية الصحية لصالح المجتمع والمساهمين على نطاق أوسع.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ"العالمية القابضة"، سيد بصر شعيب: "ما زلنا نرى فرصة كبيرة للاستثمار في المؤسسات التي تحركها مهام مثل برجيل القابضة، ونحن سعداء جدا بالتقدم الذي أحرزته (برجيل) في توسيع مراكزها في السوق خارج دولة الإمارات".

وأضاف شعيب: "مما لا شك فيه أن هذا الاستحواذ الجديد سيضيف قيمة كبيرة لمنصة نمونا القوية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"برجيل القابضة"، الدكتور شمشير فاياليل، إن "وجود الشركة العالمية القابضة كمساهم له أساس منطقي استراتيجي قوي بالنسبة لنا، حيث سيكون له التأثير التحويلي من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال والوصول إلى أسواق جديدة. هذا وقت نمو مهم لبرجيل القابضة ".

وستدير شركة برجيل القابضة ما يقرب من 60 أصلًا لتلبي احتياجات جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك مستشفيات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى "إل إل إتش" ومستشفى لايف كير ومستشفى تجميل.