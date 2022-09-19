شركات
"المنافسة" السعودية تقر استحواذ "العربية لتجارة العود" على "نخبة للتجارة"
تعمل الشركتان في البيع بالجملة للعود والبخور
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، اليوم الاثنين، عن موافقتها على استحواذ الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية على كامل الحصص في شركة نخبة العود للتجارة (شركة شخص واحد).
وقالت الهيئة، إنها لا تمانع بشأن إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة العربية لتجارة العود والعطورات الشرقية، وشركة نخبة العود للتجارة.
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وتعمل الشركة العربية لتجارة العود في صناعة العطورات الرجالية والنسائية وصناعة العود ودهن العود والبيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل، بالإضافة إلى البيع بالجملة للعود والبخور.
وتتمثل أنشطة شركة نخبة العود للتجارة في البيع بالجملة لمستحضرات وصابون التجميل والبيع بالجملة للعود والبخور.
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