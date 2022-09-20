خطة ألمانية لتأميم "يونيبر" أكبر مستورد للغاز في البلاد

تعتزم الحكومة الألمانية شراء حصة Fortum البالغة 78% في شركة "يونيبر" أكبر مستورد للغاز في البلاد.

وتخطط الحكومة لضخ 8 مليارات يورو إضافية في إطار تأميم شركة الطاقة العملاقة.

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وستصل بذلك قيمة حزمة القروض والأسهم لشركة "يونيبر" إلى 29 مليار يورو على الأقل بعد ضخ رأس المال من قِبل الحكومة.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أنه سيتم الكشف عن اتفاق التأميم بشكل مؤكد يوم غد.

جدير بالذكر أن عملاقة الطاقة الألمانية يونيبر قالت يوم الاثنين، إنها تواصل محادثاتها مع قطر بشأن الإمدادات المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، مضيفة أنها لن تشارك في زيارة مرتقبة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى منطقة الخليج.

وتهدف ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى توفير بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024، وهو جهد خارق لبلد يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في صناعاته.