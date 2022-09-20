"اتحاد الخليج الأهلية" و"الصقر للتأمين" توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى الاندماج

وقعت شركتا اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والصقر للتأمين، مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى الاندماج معا.

وبينت الشركتان أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيعهما على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

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وفي حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج، سيتم إتمام الصفقة بطريقة مبادلة الأسهم، بحيث ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر للتأمين مقابل كامل الأسهم المصدرة في شركة الصقر للتأمين عند اكتمال الاندماج.