سوق السعودية
"رتال" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لتطوير وحدات سكنية بـ864 مليون ريال
الوحدات الجديدة في "ضاحية الفرسان 1" بالرياض
وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، اتفاقية تطوير فرعي مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير نحو 760 وحدة سكنية بمخطط "ضاحية الفرسان 1" في مدينة الرياض بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 860 مليون ريال.
وتوقعت "رتال" الانتهاء من إنشاء المشروع بعد 42 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية.
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كما أشارت الشركة إلى أن التمويل سيتم عن طريق نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.
وتوقعت "رتال" أن يكون للمشروع أثر إيجابي على النتائج بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ.
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