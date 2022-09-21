المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تكشف عن استراتيجيتها الجديدة

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اعتماد مجلس إدارتها باجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء الموافق لـ20 سبتمبر 2022، استراتيجية جديدة للمجموعة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة وتنويع محفظة المجموعة الحالية.

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وأوضحت أن ذلك سيكون من خلال، الاستمرار في نمو مشاريعها البتروكيماوية، إضافة إلى الدخول بقطاعات جديدة قائمة على الاستدامة والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، من أجل تعظيم العائد لمساهمي الشركة، فضلا عن الاستمرار بتوزيع أرباح للمساهمين.

وقالت الشركة إنها تعمل حالياً على دراسة عدة فرص، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات.