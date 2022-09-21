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هيئة السوق المالية السعودية تقر خفض رأس مال "ريدان الغذائية" 53.2%

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مطابخ ومطاعم ريدان
ريدان
سوق السعودية

هيئة السوق المالية السعودية تقر خفض رأس مال "ريدان الغذائية" 53.2%

تخفيض عدد الأسهم إلى 15.8 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة ريدان الغذائية تخفيض رأس مالها بنسبة 53.16%، من 337.5 مليون ريال إلى 158.08 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 33.75 مليون سهم إلى 15.8 مليون سهم.

وأكدت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبحسب الهيئة، فإن الشركة سوف تنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

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يُشار إلى أن شركة ريدان الغذائية، أعلنت افتتاح فرع الامتياز التجاري "الفرانشايز" في مدينة نجران - طريق الملك عبدالله، لوكيل الامتياز التجاري، مؤسسة مطعم فهد علي مهدي اليامي لتقديم الوجبات.

وقالت في بيان، إنه سيكون لهذا الفرع الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني من العام 2022، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

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