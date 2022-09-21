"طاقة" الإماراتية تحصل على تمويل مشروع بـ4 مليارات درهم
لصالح محطة المرفأ الدولية للماء والكهرباء
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأربعاء، إتمام شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، لعملية إعادة تمويل بقيمة 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار).
وأوضحت "طاقة" في بيان أن هذا التمويل المصرفي طويل الأجل مقوّم بالدولار الأميركي، ومن المقرّر أن يحين موعد استحقاقه بتاريخ 30 سبتمبر 2042، مشيرة إلى أنها شاركت في عملية إعادة تمويل تسع جهات مصرفية دولية وإقليمية.
وتضم الجهات المصرفية، كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين (فرع دبي)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك KfW IPEX، وبنك Norinchukin، والبنك الأهلي السعودي وبنك شينسي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.
وتمّ استخدام عائدات القرض الجديد طويل الأجل لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، والتي تم إقراضها في العام 2014 كجزء من التمويل طويل الأجل مع خيار إعادة تمويله على المدى القصير، وهو نموذج تمويل شائع مؤخراً في قطاع المرافق في المنطقة.
يشار إلى أن شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء تعتبر محطة طاقة توربينية غازية ذات دورة مركبة، إضافةً إلى محطة التناضح العكسي المعيارية وثلاث وحدات لتحلية المياه متعددة المراحل.
وتبلغ الطاقة الإجمالية المركبة للمحطة 1.7 غيغاواط من الكهرباء و53 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وهي مملوكة بنسبة 60% لشركة "طاقة"، بينما تمتلك كلّ من شركتي "إنجي" و"سوجيتز" نسبة 20% من المحطة.
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