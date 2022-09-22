عرض إماراتي تفوق قيمته الملياري دولار لشراء حصة في شركة أغذية كولومبية

عرضت شركة تقودها العائلة الحاكمة في أبوظبي، والتي دخلت في شراكة مع الملياردير خايمي جيلينسكي، في عرضه لشراء Grupo Nutresa SA، شراء جزء كبير من صانع الطعام الكولومبي مقابل 2.15 مليار دولار.

وقالت الشركة العالمية القابضة "IHC"، إنها تقدمت بعرض لشراء 25% إلى 31.25% من "نوتريسا" بسعر 15 دولاراً للسهم، وهو علاوة كبيرة على آخر إقفال للسهم.

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وتعد IHC أكبر شركة إماراتية من حيث القيمة السوقية ويرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق رئيس الدولة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأنفقت شركة جيلينسكي أكثر من ملياري دولار لشراء حصص في "نوتريسا" وشركات أخرى ضمن تحالف معروف باسم Grupo Empresarial Antioqueno أو GEA.

لكن الملياردير رفض في النهاية شراء أسهم في "نوتريسا" بعد أن كان عرضه أقل من الحد الأدنى.

وأغلقت شهادات الإيداع الدولية الخاصة بـ"نوتريسا" عند 10 دولارات يوم الثلاثاء.

كما أغلقت أسهمها عند 36980 بيزو (8.36 دولار)، مما يقدر قيمة الشركة بنحو 3.83 مليار دولار.

يشار إلى أن أكبر مساهمي الشركة، Grupo de Inversiones Suramericana وGrupo Argos، يملكون حصة 45% فيها.

وتخطط "IHC" لاستثمار مليارات الدولارات في أسواق من بينها كولومبيا، حسبما صرح رئيسها التنفيذي لـ"بلومبرغ" الشهر الماضي.

وقال في ذلك الوقت، إن "العالمية القابضة" ستستهدف قطاعات مثل الأغذية والبنية التحتية والرعاية الصحية، باستثمارات تتراوح من مليار دولار إلى 5 مليارات دولار حسب الدولة والفرصة.