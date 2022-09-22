مساهمو إعمار يقرون الاستحواذ على "دبي كريك هاربر" مقابل 3.75 مليار درهم

أقرت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية في اجتماعها، الذي عقد يوم أمس، الاستحواذ على "دبي كريك هاربور" مقابل 3.75 مليار درهم.

وسترفع إعمار رأسمالها إلى 8.840 مليار درهم لتناسب إصدار 660 مليون سهم لصالح دبي القابضة بعد صفقة دبي كريك هاربر.

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كما أقرت الجمعية العمومية أيضا بيع شركة "نمشي" إلى شركة نون مقابل 1.230 مليار درهم، بالإضافة إلى إلغاء حدود تملك غير الإماراتيين للأسهم.