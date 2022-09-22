.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مساهمو إعمار يقرون الاستحواذ على "دبي كريك هاربر" مقابل 3.75 مليار درهم

  • الخط
شركة إعمار مناسبة
إعمار
سوق دبي

مساهمو إعمار يقرون الاستحواذ على "دبي كريك هاربر" مقابل 3.75 مليار درهم

إعمار سترفع رأسمالها إلى 8.840 مليار درهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقرت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية في اجتماعها، الذي عقد يوم أمس، الاستحواذ على "دبي كريك هاربور" مقابل 3.75 مليار درهم.

وسترفع إعمار رأسمالها إلى 8.840 مليار درهم لتناسب إصدار 660 مليون سهم لصالح دبي القابضة بعد صفقة دبي كريك هاربر.

كما أقرت الجمعية العمومية أيضا بيع شركة "نمشي" إلى شركة نون مقابل 1.230 مليار درهم، بالإضافة إلى إلغاء حدود تملك غير الإماراتيين للأسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي
اكتشف المزيد