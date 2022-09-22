سوق دبي
مساهمو إعمار يقرون الاستحواذ على "دبي كريك هاربر" مقابل 3.75 مليار درهم
إعمار سترفع رأسمالها إلى 8.840 مليار درهم
أقرت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية في اجتماعها، الذي عقد يوم أمس، الاستحواذ على "دبي كريك هاربور" مقابل 3.75 مليار درهم.
وسترفع إعمار رأسمالها إلى 8.840 مليار درهم لتناسب إصدار 660 مليون سهم لصالح دبي القابضة بعد صفقة دبي كريك هاربر.
مادة اعلانية
كما أقرت الجمعية العمومية أيضا بيع شركة "نمشي" إلى شركة نون مقابل 1.230 مليار درهم، بالإضافة إلى إلغاء حدود تملك غير الإماراتيين للأسهم.
اقرأ أيضاً
-
مؤسسة التمويل الدولية للعربية: فرص في قطاع الشركات الصغيرة بـ180 مليار دولارقال ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الامارات العربية المتحدة الدكتور سفيان العيسى، إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تركز على دعم اقتصادات ... نبض السوق
-
المركزي العماني يرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 75 نقطة أساسحث البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرًا لوفرة السيولة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية