"أورينت للتأمين" تخسر مطالبة بـ1.25 مليار درهم في حريق فندق العنوان

أصدرت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً يقضي برفض مطالبة شركة أورينت للتأمين باسترداد جزء من مبلغ وقدره 1.25 مليار درهم من 6 شركات مقاولات كانت قد دفعته لشركة إعمار العقارية إثر الخسائر الناجمة عن حريق فندق العنوان عام 2015.

يُذكر أن الشركة كانت قد طالبت المقاولين الذين عملوا في تصميم الفندق، بتحمل جزء من التعويض الذي دفعته للشركة، محملة إياهم المسؤولية عن انتشار الحريق في الفندق، وعزت ذلك إلى الفشل في تنفيذ متطلبات السلامة من الحرائق.