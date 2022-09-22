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"دانة غاز" توزع أرباحاً نقدية بـ 315 مليون درهم عن النصف الأول

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دانة غاز
سوق أبوظبي

"دانة غاز" توزع أرباحاً نقدية بـ 315 مليون درهم عن النصف الأول

سيتم توزيع 4.5 فلس للسهم الواحد بحلول 21 أكتوبر المقبل

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة شركة "دانة غاز"، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 315 مليون درهم، أي ما يعادل 4.5 فلس للسهم وذلك عن النصف الأول من عام 2022، يتم صرفها للمساهمين بحلول 21 أكتوبر 2022.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الخميس، أن التوزيعات المرحلية زادت بنسبة 5%، فيما بلغ العائد السنوي لتوزيعات الأرباح 7%.

وقال رئيس مجلس إدارة "دانة غاز" حميد جعفر: " إن الاستمرار في توزيع الأرباح وزيادتها هو دليل واضح على ثقتنا المستمرة في أعمال الشركة، وتميز أدائها التشغيلي والمالي.. لقد شهدنا خلال النصف الأول زيادة في تدفقاتنا النقدية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، واستقرار في معدلات الإنتاج كما ركزنا على ضبط التكاليف، مما مكننا من زيادة التوزيعات النقدية المرحلية المقدمة لمساهمينا".

أرباح "دانة غاز" تتراجع 20% بنهاية النصف الأول إلى 111 مليون دولار شركات شركات أرباح "دانة غاز" تتراجع 20% بنهاية النصف الأول إلى 111 مليون دولار

وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2022، حيث حقّقت صافي أرباح بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 82% مقارنة بصافي الأرباح المعدلة للنصف الأول من العام 2021.

وجاء نمو ربحية "دانة غاز" خلال النصف الأول من العام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزام الشركة المستمر بخفض التكاليف والحفاظ على قوة أدائها التشغيلي في إقليم كردستان العراق.

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