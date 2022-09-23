"بروج" الإماراتية توزع أرباحاً على المساهمين بواقع 3.97 فلس للسهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة بروج الإماراتية على توزيع دفعة أولية من إجمالي الأرباح المتوقع توزيعها لعام 2022 بقيمة 325 مليون دولار بما يساوي 3.97 فلس للسهم الواحد.

وسيتم توزيع الدفعة الأولى من الأرباح على المساهمين المسجلين في 3 أكتوبر المقبل.

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علما أن إجمالي الأرباح المتوقع توزيعها للسنة المالية 2022، تبلغ 975 مليون دولار بما يساوي 11.91 فلس للسهم الواحد.

وتأتي توزيعات الأرباح هذه بعد الأداء المالي الجيد لشركة بروج خلال النصف الأول من عام 2022 وتوقعاتها للفترة المتبقية من عام 2022.