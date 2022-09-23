سوق أبوظبي
"بروج" الإماراتية توزع أرباحاً على المساهمين بواقع 3.97 فلس للسهم
تمثل دفعة أولية من إجمالي الأرباح المتوقع توزيعها لعام 2022
وافقت الجمعية العمومية لشركة بروج الإماراتية على توزيع دفعة أولية من إجمالي الأرباح المتوقع توزيعها لعام 2022 بقيمة 325 مليون دولار بما يساوي 3.97 فلس للسهم الواحد.
وسيتم توزيع الدفعة الأولى من الأرباح على المساهمين المسجلين في 3 أكتوبر المقبل.
مادة اعلانية
علما أن إجمالي الأرباح المتوقع توزيعها للسنة المالية 2022، تبلغ 975 مليون دولار بما يساوي 11.91 فلس للسهم الواحد.
وتأتي توزيعات الأرباح هذه بعد الأداء المالي الجيد لشركة بروج خلال النصف الأول من عام 2022 وتوقعاتها للفترة المتبقية من عام 2022.
اقرأ أيضاً
-
العبار من قمة priority: مشكلة السكن تحل بالتعاون بين القطاع الخاص والحكوماتاعتبر أن مشكلة توفير السكن موجودة في كل مكان اقتصاد
-
خلل في النوافذ يجبر تسلا على "استدعاء" أكثر من مليون سيارةتعهدت بإجراء تحديث لبرنامج نظام انعكاس النافذة التلقائي شركات
-
الخزانة الأميركية: روسيا تقدم "خصومات هائلة" على النفط للصين والهندضغوط إضافية على موسكو للعثور على مشترين جدد لنفطها طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية