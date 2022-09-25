أسمنت القصيم توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على "أسمنت حائل" 

أعلنت شركتا أسمنت القصيم أسمنت حائل، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت القصيم على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل.

وقالت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، إنهما ستقومان بدراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة.

مادة اعلانية

ومع مراعاة استكمال دراسات التقييم المالي بنجاح وما قد تنتهي إليه دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة، فقد اتفقت أسمنت حائل وأسمنت القصيم على المُضي قدمًا بالمناقشات في سياق معامل مبادلة غير ملزم سيحصل بموجبه مساهمو أسمنت حائل على عدد 0.1933 سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل "معامل المبادلة".

وفي حال إتمام الصفقة المحتملة بناءً على معامل المبادلة، فسيبلغ إجمالي العوض الذي ستقوم أسمنت القصيم بدفعه لمساهمي أسمنت حائل عدد 18,924,070 سهم جديد تقريبًا في أسمنت القصيم.

وبناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم والبالغ 75 ريال سعودي كما في تاريخ 21 سبتمبر 2022م، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة المحتملة، في حال إتمامها بناءً على معامل المبادلة، سيكون 14.5 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة في سعر سهم أسمنت حائل بنسبة تبلغ 18.7% مقارنة بسعر إغلاق سهم أسمنت حائل كما في تاريخ 21 سبتمبر 2022م.

وتعد مذكرة التفاهم اتفاق غير ملزم لتنفيذ الصفقة المحتملة، ويخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق أسمنت حائل وأسمنت القصيم على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من أسمنت حائل وأسمنت القصيم على الصفقة والمسائل المتعلقة بها.

ويسعى الطرفان إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقية النهائية الملزمة بأسرع وقت ممكن حسبما يلزم.