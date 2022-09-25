العربية للأنابيب تفوز بعقد من أرامكو بـ 155 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للأنابيب، اليوم الأحد، عن فوزها بعقد توريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 155 مليون ريال.

وقالت الشركة العربية للأنابيب، في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة العقد 15 شهراً.

مادة اعلانية

وأضافت أن الأثر المالي للعقد ينعكس خلال الربع الثاني والثالث للسنة المالية 2023.

وأوضحت العربية للأنابيب أن مجموع قيمة المشاريع القائمة حاليا تتجاوز 800 مليون ريال مما سيساهم في استمرار أعمال الشركة خلال الفترة القادمة وتحسن المبيعات ودعم الوضع المالي للشركة خلال الفترة المقبلة.