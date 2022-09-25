بيت التمويل الكويتي يستحوذ على "الأهلي المتحد" البحريني

أعلن بيت التمويل الكويتي اليوم الأحد أن فترة عرضه الطوعي للاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني انتهت يوم الجمعة وأن نسبة أسهم البنك الأهلي المتحد التي قبل أصحابها التنازل عنها لصالحه بلغت 97.273%.

وأوضح بيتك في بيان لبورصة الكويت أنه استخدم حقة بالاستحواذ الإجباري على أسهم المساهمين الذين لم يقدموا استمارات القبول وفقا للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.

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وأشار إلى أنه تم تقديم موعد أول يوم لتداول أسهم بيتك الجديدة إلى يوم الخميس السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل نظرا لأنه من المتوقع أن يكون يوم الأحد التاسع من أكتوبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي.