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فليكس الهندية تستهدف استثمار 110 ملايين دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة المصرية

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* صورة جوية قناة السويس
قناة السويس
اقتصاد مصر

فليكس الهندية تستهدف استثمار 110 ملايين دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة المصرية

لإنشاء مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع

دبي - العربية.نت

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كشف بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن شركة فليكس الهندية تستهدف استثمار 110 ملايين دولار في مشروع كيمياوي بالمنطقة الصناعية بالسخنة المصرية.

وأضاف البيان أن الشركة التي تعمل في مجال صناعات البوليستر تستهدف إنشاء مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع، يستهدف إنتاج 400 ألف طن من راتنج البوليستر سنويا.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام 2023، ليدخل حيز التنفيذ في أوائل 2024، وفق رويترز.

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يُشار إلى أن هيئة قناة السويس وقعت في أغسطس الماضي، اتفاقية تعاون مع مجموعة ميرسك العالمية، تشمل استثمار 500 مليون دولار لتشغيل رصيف حاويات جديد في القناة.

وذكرت الهيئة أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة معدلات عبور السفن في القناة.

وستعمل شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، التي تمثل سدس إجمالي حركة الحاويات في العالم، على تطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد، لتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تشغيل المحطة بأحدث المنظومات والاتصالات المتطورة وتحويلها إلى محطة ذكية.

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