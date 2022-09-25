"الصقر للتأمين" تقدم طلب تخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن حال توفرها.

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كان مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني أوصى للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 65% ليصبح 140 مليون ريال بدلاً من 400 مليون ريال.

وتهدف الشركة من تخفيض رأسمالها إلى إعادة هيكلة رأس مالها لإطفاء نسبة 100% من الخسائر المتراكمة.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال في إلغاء عدد 26 مليون سهم من أسهم "الصقر للتأمين".