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بعد 3 أسابيع من إطلاقه.. بدء تصنيع "آيفون 14" في الهند

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أحد متاجر أبل في نيويورك (رويترز)
أحد متاجر أبل في نيويورك (رويترز)
أبل

بعد 3 أسابيع من إطلاقه.. بدء تصنيع "آيفون 14" في الهند

الشركة تعمل على تكثيف التصنيع في الهند، وتقصير الفارق مع الصين في الإنتاج

دبي - العربية.نت

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بدأت شركة أبل تصنيع هاتفها الجديد "آيفون 14" في الهند، مما سيؤدي إلى تضييق الفجوة التكنولوجية مع قاعدة التصنيع الرئيسية للجهاز في الصين.

أعلنت الشركة عن ذلك اليوم الاثنين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من كشف النقاب عن "آيفون 14". وقالت أبل في بيان يؤكد هذه الخطوة: "نحن متحمسون لتصنيع آيفون 14 في الهند".

كانت "بلومبرغ نيوز" قد أفادت في أغسطس، بأن الشركة عملت مع الموردين لتكثيف التصنيع في الهند، وتقصير الفارق مع الصين في الإنتاج.

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وتبحث شركة أبل، التي صنعت معظم أجهزة آيفون في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل حيث تصطدم الصين مع الحكومة الأميركية وتفرض عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد لكبح فيروس كوفيد-19، أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وأفادت "بلومبرغ نيوز" بأن مجموعة Foxconn Technology، الشركة المصنعة الرئيسية لأجهزة آيفون، درست عملية شحن المكونات من الصين وتجميع "آيفون 14" في مصنعها خارج مدينة تشيناي جنوب الهند. شمل ذلك البحث عن طرق للحفاظ على معايير أبل عالية السرية.

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