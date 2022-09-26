"أنعام القابضة" تتحول للخسارة بـ 1.78 مليون ريال في الربع الثاني من 2022

تحولت مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" إلى الخسارة في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 1.78 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 42 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، ومقابل أرباح نحو 2.85 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل صافي ربح بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات من قبل الكيانات المستحوذ عليها حديثا وانخفاض القيمة العادلة للاستثمارات الأخرى.

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وانخفض إجمالي الربح بنسبة 67% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 189%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات للكيانات المستحوذ عليها حديثا بالرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 108%.

وتحولت "أنعام القابضة" للربحية في النصف الأول من 2022، بنحو 1.58 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 2.46 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وبنهاية النصف الأول من 2022، بلغت خسائر الشركة المتراكمة نحو 7.24 مليون ريال تعادل نسبة 2.3% من رأس المال البالغ 315 مليون ريال.