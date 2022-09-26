.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أنعام القابضة" تتحول للخسارة بـ 1.78 مليون ريال في الربع الثاني من 2022

  • الخط
مجموعة أنعام الدولية القابضة مناسبة
شعار مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

"أنعام القابضة" تتحول للخسارة بـ 1.78 مليون ريال في الربع الثاني من 2022

نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات من قبل الكيانات المستحوذ عليها حديثا وانخفاض القيمة العادلة للاستثمارات الأخرى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" إلى الخسارة في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 1.78 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 42 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، ومقابل أرباح نحو 2.85 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل صافي ربح بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات من قبل الكيانات المستحوذ عليها حديثا وانخفاض القيمة العادلة للاستثمارات الأخرى.

وانخفض إجمالي الربح بنسبة 67% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 189%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات للكيانات المستحوذ عليها حديثا بالرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 108%.

"رتال" تبيع حصتها في قطعة أرض بـ 67.4 مليون ريال وتتولى أعمال التطوير والتسويق والبيع شركات سوق السعودية "رتال" تبيع حصتها في قطعة أرض بـ 67.4 مليون ريال وتتولى أعمال التطوير والتسويق والبيع

وتحولت "أنعام القابضة" للربحية في النصف الأول من 2022، بنحو 1.58 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 2.46 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وبنهاية النصف الأول من 2022، بلغت خسائر الشركة المتراكمة نحو 7.24 مليون ريال تعادل نسبة 2.3% من رأس المال البالغ 315 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف
اكتشف المزيد