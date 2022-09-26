.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الدار" تستثمر 25 مليون درهم لخفض استهلاك الطاقة في 13 مجمعاً سكنياً

  • الخط
مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي
مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي.
سوق أبوظبي

"الدار" تستثمر 25 مليون درهم لخفض استهلاك الطاقة في 13 مجمعاً سكنياً

أكدت أن المشاريع الجديدة ستحقق وفورات بقيمة 12 مليون درهم سنوياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الدار العقارية، أنها ستستثمر 25 مليون درهم في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن 13 مجمعاً سكنياً تابعاً للشركة، والتي ستسهم في تحقيق وفورات كبيرة للملاك والمستأجرين في خدمات المرافق.

وذكرت "الدار" في بيان، أن مشروعها الجديد سيسهم في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم سنوياً عبر تلك المجمعات.

وأضافت أنه تم تطوير المشروع بالشراكة مع جمعيات ملاك المجتمعات، والتي تديرها شركة بروفيس التابعة لشركة الدار والمتخصصة في إدارة العقارات، مشيرة إلى أنه تم تعيين شركة "Grfn" بصفتها مدير مشروع الطاقة، فيما تضطلع شركة سيمنز بتنفيذ المشروع.

"رتال" تبيع حصتها في قطعة أرض بـ 67.4 مليون ريال وتتولى أعمال التطوير والتسويق والبيع شركات سوق السعودية "رتال" تبيع حصتها في قطعة أرض بـ 67.4 مليون ريال وتتولى أعمال التطوير والتسويق والبيع

وقالت الشركة إن استثمارها في مجمعاتها السكنية يأتي استكمالاً لمشروع تعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة الذي أعلنت عنه أوائل عام 2022 على مستوى محفظة أصولها، بما في ذلك الفنادق والمدارس والأصول التجارية والمنشآت الترفيهية والعقارات السكنية والتجزئة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع الذي أطلقته في يناير من العام الحالي في خفض استهلاك الطاقة عبر محفظتها بنسبة 20%، حيث سيهدف إلى تقليل انبعاثاتها من الكربون عبر محفظة اصولها بواقع 80 ألف طن، وخفض استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 110 غيغاوات/ ساعة، واستهلاك المياه بمقدار 886 ألف متر مكعب، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المبردة بمقدار 23 مليون طن تبريدي بالساعة، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 726 ألف متر مكعب سنوياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف
اكتشف المزيد