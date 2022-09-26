"الدار" تستثمر 25 مليون درهم لخفض استهلاك الطاقة في 13 مجمعاً سكنياً

أعلنت شركة الدار العقارية، أنها ستستثمر 25 مليون درهم في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن 13 مجمعاً سكنياً تابعاً للشركة، والتي ستسهم في تحقيق وفورات كبيرة للملاك والمستأجرين في خدمات المرافق.

وذكرت "الدار" في بيان، أن مشروعها الجديد سيسهم في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم سنوياً عبر تلك المجمعات.

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وأضافت أنه تم تطوير المشروع بالشراكة مع جمعيات ملاك المجتمعات، والتي تديرها شركة بروفيس التابعة لشركة الدار والمتخصصة في إدارة العقارات، مشيرة إلى أنه تم تعيين شركة "Grfn" بصفتها مدير مشروع الطاقة، فيما تضطلع شركة سيمنز بتنفيذ المشروع.

وقالت الشركة إن استثمارها في مجمعاتها السكنية يأتي استكمالاً لمشروع تعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة الذي أعلنت عنه أوائل عام 2022 على مستوى محفظة أصولها، بما في ذلك الفنادق والمدارس والأصول التجارية والمنشآت الترفيهية والعقارات السكنية والتجزئة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع الذي أطلقته في يناير من العام الحالي في خفض استهلاك الطاقة عبر محفظتها بنسبة 20%، حيث سيهدف إلى تقليل انبعاثاتها من الكربون عبر محفظة اصولها بواقع 80 ألف طن، وخفض استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 110 غيغاوات/ ساعة، واستهلاك المياه بمقدار 886 ألف متر مكعب، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المبردة بمقدار 23 مليون طن تبريدي بالساعة، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 726 ألف متر مكعب سنوياً.