"الدار" تستثمر 25 مليون درهم لخفض استهلاك الطاقة في 13 مجمعاً سكنياً
أكدت أن المشاريع الجديدة ستحقق وفورات بقيمة 12 مليون درهم سنوياً
أعلنت شركة الدار العقارية، أنها ستستثمر 25 مليون درهم في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن 13 مجمعاً سكنياً تابعاً للشركة، والتي ستسهم في تحقيق وفورات كبيرة للملاك والمستأجرين في خدمات المرافق.
وذكرت "الدار" في بيان، أن مشروعها الجديد سيسهم في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم سنوياً عبر تلك المجمعات.
وأضافت أنه تم تطوير المشروع بالشراكة مع جمعيات ملاك المجتمعات، والتي تديرها شركة بروفيس التابعة لشركة الدار والمتخصصة في إدارة العقارات، مشيرة إلى أنه تم تعيين شركة "Grfn" بصفتها مدير مشروع الطاقة، فيما تضطلع شركة سيمنز بتنفيذ المشروع.
وقالت الشركة إن استثمارها في مجمعاتها السكنية يأتي استكمالاً لمشروع تعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة الذي أعلنت عنه أوائل عام 2022 على مستوى محفظة أصولها، بما في ذلك الفنادق والمدارس والأصول التجارية والمنشآت الترفيهية والعقارات السكنية والتجزئة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع الذي أطلقته في يناير من العام الحالي في خفض استهلاك الطاقة عبر محفظتها بنسبة 20%، حيث سيهدف إلى تقليل انبعاثاتها من الكربون عبر محفظة اصولها بواقع 80 ألف طن، وخفض استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 110 غيغاوات/ ساعة، واستهلاك المياه بمقدار 886 ألف متر مكعب، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه المبردة بمقدار 23 مليون طن تبريدي بالساعة، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 726 ألف متر مكعب سنوياً.
-
أفضل 6 كتب أعمال لـ2022.. من وادي السيليكون وحتى فضيحة أكبر الصناعات سريةضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل كتاب أعمال من "فايننشال تايمز" قصص اقتصادية
-
أسعار الذهب تستقر قرب أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامينمع ارتفاع الدولار وتبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن الفائدة أسواق المال
-
هل تشهد الأسواق المالية فقاعة أصول؟تزايدت مؤخراً احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في ركود تضخمي مع تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد عامين من عمليات ... أسواق المال