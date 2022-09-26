"برجيل القابضة" تطرح 11% من رأسمالها للاكتتاب العام نهاية الأسبوع

تطرح شركة "برجيل القابضة" 11% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتكون أول شركة خاصة تطرح في الإمارات هذا العام.

وقررت الشركة عدم تسويق أسهمها للمستثمرين الدوليين، بعد أن اشترت IHC حصة 15% منها.

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وبحسب نشرة الإصدار، تطرح "برجيل" 55 مليون سهم للاكتتاب العام بنهاية الأسبوع الحالي، مخصصة 10% من الاكتتاب لشريحة الأفراد و90% لشريحة المؤسسات.

ويبيع المساهم الرئيسي VPS Healthcare Holdings المالك لنسبة 80%, نحو 350 مليون سهم، إضافة إلى بيع 200 مليون سهم جديد في الشركة.

وتتوقع "برجيل" توزيع 40 إلى 70% من الربح الصافي على المستثمرين.