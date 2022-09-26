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"رتال" تبيع حصتها في قطعة أرض بـ 67.4 مليون ريال وتتولى أعمال التطوير والتسويق والبيع

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رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

"رتال" تبيع حصتها في قطعة أرض بـ 67.4 مليون ريال وتتولى أعمال التطوير والتسويق والبيع

سينتج عن البيع أرباح قدرها 24.95 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني- "رتال"، اليوم الاثنين، عن بيع حصتها في أرض بحي العزيزية بمدينة الخبر بمبلغ نحو 67.44 مليون ريال.

وقالت شركة رتال للتطوير العمراني، في بيان على "تداول السعودية"، إن حصتها تعادل 50%" من الأرض الواقعة.

وأضافت أن الأرض بحي العزيزية بمدينة الخبر وتبلغ مساحتها 44,959.7 متر مربع، وطرف الصفقة شركة معالي القابضة.

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وتبلغ القيمة الدفترية للأصل محل الصفقة وفقاً لآخر قوائم مالية موحدة أولية مفحوصة نحو 42.48 مليون ريال.

وتم بيع الأرض لأحد المساهمين في صندوق عقاري نوعي، حيث ستكون شركة رتال للتطوير العمراني هي المطور الرئيسي للصندوق مما سيترتب عليه أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة من خلال أعمال التطوير والتسويق والبيع.

وقالت "رتال للتطوير العمراني، إن عملية البيع سينتج عنها أرباح قدرها 24.95 مليون ريال، وسيتم استخدام المتحصلات في تمويل الأنشطة التوسعية للشركة.

وأضافت أن هنالك مصلحة غير مباشرة لكل من: رئيس مجلس الإدارة عبد الله عبد اللطيف الفوزان، ونائب رئيس مجلس الإدارة علي عبد اللطيف الفوزان في شركة معالي القابضة.

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