"سفين فيدرز" التابعة لمواني أبوظبي تستثمر 375 مليون درهم في تأجير سفن

وقعت سفين فيدرز التابعة لمجموعة مواني أبوظبي، اتفاقية تأجير مع شركة سيف باور تيك المحدودة، تقوم بموجبها بشراء ثلاث سفن لشحن الحاويات وتأجيرها لدعم توسيع عمليات الشركة التي تتخذ من بنغلاديش مقراً لها، في مجال شحن الحاويات.

وتنص الاتفاقية على قيام سفين فيدرز في المرحلة الأولى بتأجير السفن الثلاث التي ستشتريها سفين فيدرز إلى شركة سيف باور تيك وبرسوم متفق عليها مسبقاً لمدة 15 عاماً اعتباراً من نوفمبر 2022، ليجري توظيفها في دعم عمليات خدمة الشحن الجديدة على خطوط عالمية مرتبطة ببنغلاديش.

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وستستثمر سفين فيدرز ما يقارب 375 مليون درهم لاستكمال عملية شراء السفن الثلاث، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتوفر اتفاقية التأجير طويل الأمد المبرمة مع سيف باور تيك أصولاً حيوية للشركة، كما تتيح عائدات مستقرة على الاستثمار لمجموعة مواني أبوظبي على المدى الطويل.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة مواني أبوظبي: "تواصل مجموعة مواني أبوظبي بذل الجهود الدؤوبة لإطلاق خطوط شحن جديدة ودعم حركة التجارة العالمية".

وأضاف: "تسهم اتفاقية التأجير الموقعة مع شركة سيف باور تيك للسفن الثلاث في تلبية الطلب المتنامي على خدمات شحن الحاويات على خطوط الشحن البحري من بنغلاديش وإليها. وقد تمت صياغة الاتفاقية بهدف التقليل من تأثير تقلبات الأسواق وضمان عوائد إيجابية لاستثمارنا في هذه السفن".

وقال ترافدار محمد روح الأمين، المدير العام لشركة سيف باور تيك: "تتيح اتفاقية تأجير السفن المبرمة مع سفين فيدرز التوسع في محفظة خدمات نقل الحاويات لدينا. ونظراً لقلة خدمات الشحن المباشرة في بنغلاديش، ستمكننا هذه الاتفاقية من تلبية احتياجات الأسواق وتوفير دعم كبير للتجارة بين بنغلادش ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن استئجارنا في المرحلة الأولى لتلك السفن الثلاث التي توفر كل منها طاقة استيعابية تتراوح بين 1700 و 2100 حاوية نمطية، سيمكننا من تحقيق عوائد كبيرة وتقديم فوائد حقيقية إلى متعاملينا".

وكانت سفين فيدرز قد وقعت في أبريل 2022 اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سيف باور تيك المحدودة تنص على تعاون الجانبين في مجال خدمات شحن البضائع بين الفجيرة وبنغلاديش لمدة 15 عاماً. حيث تقوم سفين فيدرز بتوفير ثمان ناقلات بضائع سائبة من فئة "سوبراماكس" ذات حمولة تبلغ 55 ألف طن لشركة سيف باور تيك وفق عقود تأجير سفن بضائع الشحن لتسهيل وتيسير التجارة البحرية.